Dynamo Dresden präsentiert neue Heimtrikots

Dresden. Länger als gedacht mussten die Spieler und Fans von Dynamo Dresden auf die neuen Heimtrikots warten, doch nun sind die Shirts des neuen Ausrüsters Umbro endlich eingetroffen. Noch rechtzeitig zum offiziellen Fototermin am Freitagmittag und vor dem letzten Vorbereitungsspiel am Sonnabend (14.05 Uhr/MDR + RBB live) bei Union Berlin können die Profis des Zweitliga-Aufsteigers ihre neue Garnitur anprobieren. Für die treuesten Fans, die immer auf dem neuesten Stand sein wollen, sind die Trikots nun auch zu erwerben.

Ab sofort im Onlineshop

Die Hemden sind natürlich in den traditionellen Vereinsfarben, die Dynamo seit 1968 auszeichnen, gehalten. Neu sind diverse Applikationen, die Ton in Ton als Frontdruck die Frauenkirche, den Dresdner Zwinger und August den Starken als Goldenen Reiter abbilden. Laut Dynamo-Eigenwerbung sorgen sie “als symbolische Liebeserklärung auf der Trikotbrust für eine edle und doch klassische Gesamtoptik”. Auf dem Kragen steht der Slogan “Love Dynamo - Hate Rasicm”. Jedes Trikot besteht aus atmungsaktiven Sportpolyester mit dezenter Meshwebung in der Rückenpartie.