Dynamo Dresden: Präsident Scholze wehrt sich gegen Rüge des Ehrenrates

Dresden. Wenige Tage vor der Online-Mitgliederversammlung am kommenden Sonnabend sorgt ein Beschluss des Ehrenrates beim Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden für Diskussionen. Am Dienstag verurteilte das Gremium Präsident Holger Scholze in einem maßgeblich von Ex-Präsident Wolf-Rüdiger Ziegenbalg initiierten Ehrenratsverfahren zu einem Verweis und zu einem Ordnungsgeld in Höhe von 250 Euro. Der Vorwurf: Scholze habe in einem Interview auf der Dynamo-Homepage Schleichwerbung betrieben, als er gefragt wurde, wie er die Corona-Krise gemeistert habe. Der freischaffende Börsenanalyst und Moderator Scholze hatte darin lediglich Auskunft gegeben, dass er im Februar ein eigenes Institut namens Freies Scholze Institut gegründet habe.

