Bericht: Keine Aufstockung der 2. Liga - DFL schmettert Protest von Dynamo Dresden ab 

Der Protest von Dynamo Dresden ist erfolglos geblieben: wie Kicker und Bild übereinstimmend berichten, lehnte das Präsidium der Deutschen Fußball Liga DFL am Donnerstag einstimmig den Antrag der Sachsen ab, durch eine Aufstockung der 2. Bundesliga auf 19 Mannschaften doch noch den sportlichen Abstieg in die 3. Liga zu verhindern. Die DFL hätte auf der nächsten Mitgliederversammlung am 4. August einen entsprechenden Antrag stellen müssen. Die Dresdner selbst sind nach dem verpassten Klassenerhalt nicht mehr Teil der DFL, hätten ihr Ansinnen deshalb selbst nicht vorbringen können.

Der Aufsichtsratschef der DFL, Peter Peters, habe Dynamos Geschäftsführer Michael Born telefonisch über die Absage der Liga in Kenntnis gesetzt. Am Freitag soll eine schriftliche Begründung in Dresden und bei den 36 Profiklubs eingegangen sein. Der Verein wollte sich auf dpa-Nachfrage nicht äußern.

Bereits vor dem Ende der vergangenen Saison hatte Dresden angekündigt, aufgrund des Abstiegs juristische Schritte prüfen zu wollen. Ein entsprechendes Gutachten über die Erfolgsaussichten liegt dem Klub angeblich vor. Dynamo sieht eine Wettbewerbsbenachteiligung, da die Mannschaft aufgrund von mehreren Coronavirus-Fällen im Mai zunächst in Quarantäne und dann neun Spiele in 28 Tagen absolvieren musste. Die Dresdner hatten behauptet, bei den Tests habe es sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsche Positiv-Ergebnisse" gehandelt.

Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennst Du von oben? Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennt ihr? Macht mit bei der SPORTBUZZER-Challenge! ©