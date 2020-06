Fix: Ex-HSV-Boss Ralf Becker wird neuer Sportchef von Dynamo Dresden

Der designierte Zweitliga-Abstieger Dynamo Dresden hat einen neuen Sportchef gefunden. Der ehemalige HSV-Funktionär Ralf Becker wechselt zu den Sachsen, die am letzten Zweitliga-Spieltag nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt haben. Damit wird der 49-Jährige Nachfolger von Ralf Minge, der den Verein nach fast sieben Jahren zum Saisonende verlässt.

Herzlich willkommen in der Dynamo-Familie! Ralf Becker wird ab 1. Juli 2020 neuer Sportgeschäftsführer der SG Dynamo...

"Wir haben uns bei unserem Auswahlprozess in den zurückliegenden Wochen intensiv mit verschiedenen Bewerbern beschäftigt und uns am Ende einstimmig für unseren Wunschkandidaten entschieden, weil wir davon überzeugt sind, mit Ralf Becker in den kommenden Jahren unsere Ziele im sportlichen Bereich zu erreichen", sagte Dresdens Aufsichtsratschef Jens Heinig.