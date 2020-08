Dynamo Dresden reist am Mittwoch ins Trainingslager

Dresden. Vor reichlich einem Jahr schwitzten sie im österreichischen Längenfeld, nun bestreiten die Profis von Dynamo Dresden ihr nächstes Sommertrainingslager im thüringischen Eichsfeld. Am Mittwoch reist der schwarz-gelbe Tross ab ins Heilbad Heiligenstadt, wo die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski bis zum 27. August vor allem an Kondition, Spritzigkeit, Taktik und Spielverständnis arbeiten wird.

In der gut 17.000 Einwohner zählenden Kreisstadt, die nur 14 Kilometer vom Dreiländereck Hessen-Niedersachsen-Thüringen entfernt an der Leine liegt, soll sich die mit immerhin zwölf Neuzugängen ausgestattete Mannschaft vor allem besser kennen lernen, zu einem echten Team zusammenwachsen. „Ich freue mich schon sehr auf die Arbeit mit den Jungs“, sagte Kauczinski vorab.

25 Spieler fahren mit

Fans dürfen nicht zuschauen

Die beiden im Trainingslager geplanten Testspiele (am Freitag geht es gegen Eintracht Braunschweig, der Gegner am 26. August ist noch unbekannt) sollen ebenso unter Ausschluss der Fans stattfinden wie alle Übungseinheiten. Ein harter Schlag für jene Anhänger, die es seit Jahren gewohnt waren, bei jedem Trainingscamp dabei und hautnah an der Mannschaft zu sein. Beide Testspiele werden aber von Dynamo-TV in Zusammenarbeit mit Radio Dresden per Livestream übertragen. Die DNN und der Sportbuzzer sind in den Tagen von Heiligenstadt natürlich auch vor Ort präsent.