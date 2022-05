Dynamo Dresden reist nach Karlsruhe: Kann die SGD das Siegen wieder erlernen?

Dresden. In der Tabelle der 2. Bundesliga wird sich für Dynamo Dresden an den zwei letzten Spieltagen der Saison nix mehr groß ändern. Ob sie Siege feiert, Niederlagen kassiert, Punkteteilungen hinnehmen muss oder hiervon und davon etwas abbekommt – die Truppe von Trainer Guerino Capretti wird auf Rang 16 festkleben wie ein alter Kaugummi unter der Schulbank. Aber in den Ferien wähnt sich die junge Dynamo-Mannschaft (Durchschnittsalter 25,3 Jahre) noch lange nicht, denn in der Relegation ist Nachsitzen angesagt. Um da nicht mit Prüfungsangst aufzuschlagen, braucht sie frisches Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, von dem sie sich am Sonntag (13.30 Uhr) beim Karlsruher SC die erste Portion holen will.

