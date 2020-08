Dynamo Dresden reist zum Trainingslager ins Eichsfeld

Dresden. Die SG Dynamo Dresden wird sich in diesem Sommer unter anderem in einem neuntägigen Trainingslager im Eichsfeld auf die Drittliga-Saison vorbereiten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verbringt das Profiteam von Trainer Markus Kauczinski die Zeit vom 19. bis 27. August im Sommercamp in Heilbad Heiligenstadt.

Ein gutes Omen? Vor fünf Jahren gastierte die Sportgemeinschaft schon mal zum Sommertrainingslager im Nordwesten Thüringens, damals im benachbarten Teistungen. Am Saisonende stiegen die Dresdner dann aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf, was die Verantwortlichen des Vereins sicher auch diesmal gern in Kauf nehmen würden. Ebenso gleich um die Ecke liegt übrigens Leinefelde, die Heimat von Dynamo-Routinier Marco Hartmann, der am Donnerstag nach überstandener Erkrankung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Testbegegnungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Im Rahmen ihres diesjährigen Camps treffen die Schwarz-Gelben in einem Testspiel auf Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Damit kommt es bald zu einem Wiedersehen mit Jannis Nikolaou. Der 27-Jährige war in den vergangenen beiden Spielzeiten eine feste Größe in Dynamos Defensive, bis Mitte Juli sein Wechsel zu den Niedersachsen bekanntgegeben wurde, wo er als Wunschspieler von Cheftrainer Daniel Meyer, einst Coach von Erzgebirge Aue, gilt. Zudem trifft Dresdens neuer Rechtsverteidiger Robin Becker, dessen Wechsel aus Braunschweig erst vor einer reichlichen Woche vermeldet wurde, erstmals auf seinen ehemaligen Verein.