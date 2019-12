Zwischen Trainerwechseln und Abstiegsangst: Das war das Jahr der SG Dynamo Dresden

Dennoch: Nicht alles in dieser Hinrunde und natürlich auch nicht alles im zu Ende gehenden Jahr 2019 war schlecht. Erinnert sei an den viel umjubelten Derbysieg beim Erzrivalen in Aue im April oder an Kylian Mbappe und Co., die mit Paris St. Germain zur Saisoneröffnung an der Elbe gastierten. In unserer großen Fotogalerie werfen wir einen Blick zurück auf zwölf schwarz-gelbe Monate.