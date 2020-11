Dynamo Dresden schlägt 1860: Das sagen Spieler und Trainer zum Heimsieg

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Markus Kauczinski (Trainer SG Dynamo Dresden): "Es war ein sehr intensives Spiel, immer hart umkämpft. Keiner hat sich irgendwas geschenkt. Auf diesem Boden war es nicht leicht, Fußball zu spielen. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll, wenn der jetzt schon in so einem Zustand ist. Wir haben aber immer besser ins Spiel reingefunden. Über weite Teile war es ein ausgeglichenes Spiel, in der zweiten Halbzeit haben wir aber kaum noch was zugelassen. Und dann hatten wir diesen einen Moment, den Ransford genutzt hat. Unterm Strich war der Sieg aber nicht unverdient. Wir haben heute den Gegner niedergekämpft." ©