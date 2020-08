Dynamo Dresden schlägt sich bei Union Berlin achtbar: Die Stimmen zum Spiel!

Marco Hartmann: "Die Unioner waren, wie man sie seit Jahren kennt, ganz konsequent dabei, was sie machen, aggressiv im Zweikampf, körperlich uns überlegen. Die haben uns in der einen oder anderen Situation schon den Schneid abgekauft. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Ballsicherheit auf den Platz gekriegt, haben den Ball besser laufen lassen, haben aber auch die dummen Fehler gemacht. Wir haben mehr verteidigen müssen, haben das ganz gut gemacht, aber in ein, zwei Situationen Glück gehabt. Man sieht, dass wir körperlich noch ein ganzes Stück zulegen müssen."