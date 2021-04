Dynamo Dresden schöpft weiter Hoffnung auf Rückkehr ins Mannschaftstraining

Dresden. Aufatmen bei Dynamo Dresden : Nach den Corona-Schnelltests am Montag fielen auch alle PCR-Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern im Labor negativ aus. Am Dienstagmorgen wurde nach Bekanntwerden der Ergebnisse um 9.30 Uhr ein neuer Doppeltest gemacht. Da die Schnelltests wiederum negativ waren, konnten die Profis wie am Montag Kleingruppentraining absolvieren.

Die Ergebnisse des zweiten PCR-Tests sollen am Mittwoch vorliegen. Sind alle getesteten Personen dann erneut ohne positiven Befund und stimmt das Gesundheitsamt Dresden zu, kann der Drittligist das reguläre Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Am Sonnabend spielen die Schwarz-Gelben laut Plan gegen den Halleschen FC. Die Partie am Dienstagabend in Lotte gegen den KFC Uerdingen und das Heimspiel am vergangenen Sonnabend gegen Duisburg waren abgesagt worden, weil mit Pascal Sohm und Ransford-Yeboah Königsdörffer zwei Dynamos positiv auf Covid-19 getestet wurden.