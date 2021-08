Dynamo Dresden setzt gegen Paderborn auf viele Fans im Rücken

Dresden. Dynamo Dresden setzt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Paderborn auf den Faktor Fans. "Das kann entscheidend sein. Schon mit den 7000 Zuschauern gegen Ingolstadt war man etwas mehr angefixt. Nun sind es doppelt so viel, da kommt nochmal richtig Feuer rein", erklärte Mittelfeldspieler Yannick Stark am Donnerstag. Am Freitagabend (20.45 Uhr/Sky) treffen die beiden Fußball-Zweitligisten im Rudolf-Harbig-Stadion aufeinander. Bis zu 16.000 Fans sind dafür zugelassen. Bisher wurden etwas mehr als 10.000 Karten verkauft. "Das kann in einem Spiel, das ausgeglichen ist, ein entscheidender Pluspunkt sein", hofft Stark.

