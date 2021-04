Dynamo Dresden setzt offenbar auf Alexander Schmidt

Dresden. Wie geht es weiter bei Dynamo Dresden? Noch ist offen, wer in Kürze die Nachfolge des am Sonntagmorgen entlassenen Cheftrainers Markus Kauczinski antritt. Die Anzeichen verdichten sich aber, dass Alexander Schmidt der Favorit von Sport-Geschäftsführer Ralf Becker ist. Der 52 Jahre alte Augsburger erfüllt das Anforderungsprofil Beckers für diesen Job vor allem in einem wesentlichen Punkt: Er kennt die 3. Liga, denn er arbeitete bis zum Februar für den Aufsteiger Türkgücü München als Chefcoach. Anzeige

Lange war der in seiner Vergangenheit meist als Nachwuchstrainer amtierende Schmidt dort aber nicht tätig. Er kam zur Saison 2020/21 an die Isar, musste dann im Frühjahr dieses Jahres schon wieder seinen Hut nehmen, nachdem Türkgücü fünf Spiele ohne Sieg geblieben war. In 22 Partien hatte er insgesamt 33 Punkte geholt - das war aber für den Verein offenbar zu wenig.

Dass Dynamo offenbar jetzt nur einen Interimstrainer verpflichten und abwarten will, ob in den letzten sechs Spielen noch die Wende zum Guten und der ersehnte Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingt, scheint für Schmidt kein Problem zu sein. Der ehemalige Drittliga-Kicker hat schon einige Kurzzeit-Jobs in seiner Karriere hinter sich. In den letzten Jahren wechselte er oft die Arbeitsstelle, blieb nirgendwo lange.

Turnaround schaffen

Nach verschiedenen Aufgaben im Nachwuchsbereich des FC Augsburg (U17) und bei 1860 München, wo er U17-, U19- und Co-Trainer war, Coach der “Zweiten”, dann 2012-13 auch mal Cheftrainer war, ging es für ein Jahr zum SSV Jahn Regensburg (2014), dann als U19-Trainer nach Unterhaching, als U16- und U18-Coach zu Red Bull Salzburg, dann als Cheftrainer nach St. Pölten (Juni 2019 bis März 2020). Noch im Sommer 2020 kehrte er aus Österreich nach Deutschland zurück, blieb aber in München auch keine volle Saison.

Dynamo Dresden konnte Schmidt aber noch genau studieren, denn er bereitete die Truppe von Türkgücü Anfang des Jahres noch auf die Schwarz-Gelben vor. Am 11. Januar hatte er seine Mannschaft offenbar sehr gut eingestellt, denn die Münchner gewannen zu Hause gegen den damaligen Tabellenführer mit 1:0. Dieses Wissen um die Stärken und Schwächen der Dresdner könnte ihm und vor allem der verunsicherten Sportgemeinschaft zugute kommen, denn schon am Mittwoch (19 Uhr) steht das erste Nachholspiel gegen den MSV Duisburg an.