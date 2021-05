Dynamo Dresden sichert sich die Drittliga-Meisterschaft

Wiesbaden. Dynamo Dresden hat eine großartige Drittliga-Saison am Sonnabend mit dem 23. Saisonsieg beendet. Durch den 1:0 (1:0)-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden sicherte sich die bereits zuvor als Zweitliga-Aufsteiger feststehende Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt in der BRITA-Arena auch die Meisterschaft in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. So gab es nach Erreichen des wichtigsten Saisonzieles noch einen Pokal obendrauf, gewissermaßen die Kirsche auf der Sahnetorte. Ein hübsches Extra, das sich die Spieler nach einer langen, wechselvollen Saison durchaus verdient haben. Anzeige

Dynamo mit viel mehr Ballbesitz

Das letzte Saisonspiel ging Schmidt in der hessischen Landeshauptstadt mit vier Änderungen in der Startelf an. Anders als noch beim 4:0 gegen Türkgücü München durften diesmal Leroy Kwadwo, Paul Will, Panagiotis Vlachodimos und Pascal Sohm beginnen. Sie ersetzten Chris Löwe, Tim Knipping, Agyemang Diawusie und Heinz Mörschel. Während Löwe, Diawusie und Mörschel zunächst auf der Bank Platz nahmen, fehlte Knipping ganz auf dem Spielberichtsbogen, denn er meldete sich aus familiären Gründen ab. Bis auf Marco Hartmann, der daheim Kinder hüten musste, waren sonst alle Spieler mindestens auf der Tribüne mit dabei, als die Mannschaft die letzten 90 Minuten der Saison in Angriff nahm.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden sichert sich durch einen 1:0-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden die Drittligameisterschaft. ©

Und das taten die Dresdner entschlossen. Sie machten schnell klar, wer hier der Aufsteiger ist. Sie hatten viel mehr Ballbesitz, ließen die Gastgeber kaum ins Spiel kommen. Erste Chancen waren die Folge: Ein Vlachodimos-Freistoß strich knapp vorbei (11.), Jonathan Meier prüfte Ex-Dynamo Tim Boss mit einem Fernschuss (12.). Dann fiel in der 21. Minute schon das 1:0: Meiers Ecke nahm Julius Kade volley, traf den Ball aber nicht voll, Pascal Sohm aber spitzelte die Kugel über die Torlinie. Ein Auftakt nach Maß, nach dem die Spieler das Knippings Trikot mit der 4 in die Kamera hielten, um ihren Abwehrkollegen zu grüßen.

Dynamo hatte die Partie auch danach im Griff. Doch die Hessen versuchten nun etwas mehr, über Konter zum Erfolg zu kommen. Kevin Lankford (35./gehalten von Broll) und Hakan Nilsson (41./abgelaufen von Will) scheiterten aber an der Dresdner Abwehr. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Pause. In der wechselte Schmidt, brachte für Sohm, Daferner und Meier die Joker Philipp Hosiner, Heinz Mörschel und Chris Löwe. In der 51. Minute musste er unfreiwillig wechseln, weil sich Ransford-Yeboah Königsdörffer verletzte und gegen Agyemang Diawusie ausgetauscht werden musste.

Ohne letztes Risiko zur Drittliga-Meisterschaft