Dynamo Dresden siegt 4:3 gegen Kaiserslautern: Das sagen die Beteiligten

Dresden. Aufstiegsfavorit SG Dynamo Dresden hat zum Rückrundenauftakt in der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Sieg erkämpft. Der Spitzenreiter bezwang den abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern im Duell zweier Traditionsclubs am Samstag mit 4:3 (2:1) . Dynamo bleibt mit 38 Punkten Erster vor dem FC Ingolstadt (34) und 1860 München (33).

In Dresden ging der Außenseiter durch Kenny Redondo in der 13. Minute in Führung, ehe Christoph Daferner (32.) und Philipp Hosiner (45.) die Partie noch vor der Pause zugunsten der Dresdner drehten. Nur 40 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang Marvin Pourie per Hacke der sehenswerte Ausgleich, ein weiterer Redondo-Treffer brachte die Pfälzer erneut in Front (58.).