Dynamo Dresden siegt beim Halleschen FC: Das sagen Spieler und Trainer

Die Hallenser starteten couragiert. Nachdem Derstroff (2.) noch an Kevin Broll scheiterte, brachte er die Hausherren fünf Minuten später mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke in Führung. Dynamo gelang mit dem ersten gefährlichen Angriff, den Stark (26.) abschloss, der Ausgleich. Anschließend hatten die HFC-Kicker gleich zweimal Grund zum Hadern mit Schiedsrichter Florian Heft (Neuenkirchen). Der Niedersachse verweigerte den Gastgebern einen klaren Handelfmeter (30.) und schickte in der 44. Minute den Hallenser Laurenz Dehl mit einer Ampelkarte vom Platz. Die kurz danach auftretende Unordnung nutzte Dynamo eiskalt aus. Becker schoss kurz nach dem Platzverweis die Gäste in Führung.