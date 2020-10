Dynamo Dresden siegt klar mit 3:0 gegen den SV Meppen: Das sagen Spieler und Trainer

Dresden. Dynamo Dresden hat mit seinem vierten Saisonsieg den Anschluss an die Tabellenspitze der 3. Liga hergestellt. Die Schwarz-Gelben bezwangen am achten Spieltag den SV Meppen deutlich mit 3:0 (1:0) und liegen mit jetzt 13 Punkten nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter Hansa Rostock. Philipp Hosiner (45.+4), Ransford Königsdörffer (59.) und Julius Kade (90.+4) erzielten am Samstag vor 820 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion die Tore für das Team von Markus Kauczinski.