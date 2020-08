Dynamo Dresden sieht sich trotz Testspiel-Niederlage auf einem guten Weg

Dresden. Die knappe 2:3-Heimniederlage gegen die klassentiefere U23-Mannschaft von Hertha BSC hat der guten Stimmung bei Dynamo Dresden keinen Abbruch getan. Nach der Hitzepartie am Sonntag zeigten sich die Dresdner nicht unzufrieden mit dem Spiel gegen einen Gegner, der schon am Sonnabend (14 Uhr) gegen den 1. FC Lok Leipzig in die neue Regionalliga-Saison startet und somit am Ende der Vorbereitung steht, während die Dresdner gerade erst damit angefangen haben.

Kauczinski gibt Spielern frei

Dynamo-Trainer Markus Kauczinski verwies zu Recht darauf, dass sich die mit zwölf Neuzugängen ausgestattete Mannschaft noch kennenlernen muss. Der Umbruch nach dem Abgang von 20 Spielern könne nicht in einer Woche bewältigt werden, er sei aber nach dem ersten Testspiel noch zuversichtlicher als vorher, ihn gut zu meistern: „Wir sind wirklich beim Stande null gewesen, hatten nichts, auf das wir zurückgreifen konnten. Von daher bin ich mit dem, was die Jungs hier gezeigt haben, zufrieden – auch wenn es am Ende nicht für ein Unentschieden gereicht hat.“ Die Mannschaft, die am Montag einen freien Tag genießen durfte, habe bisher im Training gut gearbeitet und bereite sich ab Dienstag auf den nächsten Härtetest am Sonnabend (14.30 Uhr) bei Union Berlin vor.

DURCHKLICKEN: Das war die Testspiel-Niederlage der SGD gegen Hertha BSC II Die beiden Kapitäne vor dem Spiel: Dynamos Yannick Stark (links) und Herthas Tony Fuchs © Steffen Manig

Neuling Yannick Stark fand das Ergebnis gegen Herthas Reserve zweitrangig. Die letzte Spritzigkeit habe seiner Mannschaft noch gefehlt, aber „wir haben uns gut bewegt, können darauf aufbauen“. Mit den neuen Kameraden komme er gut klar, doch selbstverständlich müsse sich das Team erst noch finden: „Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Auf dem Platz merkt man natürlich noch ein paar Unstimmigkeiten, was ganz normal ist, weil wir noch in der Kennenlernphase sind. Aber menschlich sind das alles Topjungs, fußballerisch ebenso – mit Topqualität. Es macht wirklich Spaß in der täglichen Arbeit. Daher glaube ich, es kann eine schöne, gute Saison werden.“

Stark nimmt alle in die Pflicht

Dass er in den ersten 45 Minuten die Kapitänsbinde tragen durfte, das freute den Ex-Darmstädter: „Das ist ein schönes Zeichen vom Trainerteam, mir diese Rolle anzuvertrauen.“ Er glaube aber, dass Spieler wie Marco Hartmann, Chris Löwe, Sebastian Mai oder Tim Knipping auch viel Erfahrung mitbringen und vorangehen wollen und können. „Wer dann die Binde trägt, das ist, glaube ich, zweitrangig.“ Jeder müsse seinen Teil zu einer gelungenen Saison beitragen. Wer neuer Kapitän wird, will Kauczinski erst nach dem Trainingslager in Heiligenstadt (19. bis 27. August) entscheiden.

Der neue Linksaußen Panagiotis Vlachodimos gab sich trotz des 2:3 auch ganz angetan vom ersten Test. Der Torschütze zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung meinte: „Für die fünf Tage, die wir bisher zusammen waren, die wenige Zeit, die wir hatten, haben wir es ganz gut gemacht. Klar hat man gemerkt, dass Automatismen und Abläufe fehlen und dass wir von der Kraft und der Leichtigkeit noch nicht so weit sind.“ Er glaube, dass sich alles aber bald einspielen werde, die Räder besser ineinander greifen: „Wir haben sehr gute Spieler in der Mannschaft, da bin ich mir sicher, dass das klappen wird.“ Es habe sich gut angefühlt, im neuen Trikot durch das Stadion zu laufen. Nur die Zuschauer hätten ihm gefehlt: „Ich hoffe, dass unsere Fans am ersten Spieltag dann auch wieder im Stadion sind und uns anfeuern können, denn die brauchen wir – sie sind sehr wichtig für uns.“

Justin Löwe muss zur OP