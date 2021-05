Dynamo Dresden soll Vertrag mit Aufstiegs-Trainer Schmidt verlängert haben

Dresden. Trainer Alexander Schmidt von Dynamo Dresden soll seinen Vertrag laut dem MDR um zwei Jahre bis 2023 verlängert haben. Der Verein wollte die Nachricht am Mittwochabend allerdings noch nicht bestätigen. Eine Entscheidung wird frühestens am Donnerstag erwartet. Dann nimmt neben Schmidt auch Sportgeschäftsführer Ralf Becker an einer Pressekonferenz beim Aufsteiger in die 2. Bundesliga teil.

Anzeige