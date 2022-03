Dynamo Dresden spielt gegen Schalke vor ausverkauftem Haus

Dresden. Es war abzusehen - und es ist auch so eingetreten: Dynamo Dresden darf sich am kommenden Freitagabend (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenvierten Schalke 04 auf ein ausverkauftes Haus freuen. Die gut 32.000 Zuschauer fassende Arena an der Lennéstraße wird damit erstmals seit dem 8. März 2020 - seit dem 2:1-Derbysieg gegen Aue - komplett gefüllt sein, denn die Zugangsbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie wurden bis auf die 3G-Regel zurückgefahren.

Am Montagnachmittag meldete Dynamo, dass die letzten Karten für den Knüller gegen die "Knappen" abgesetzt werden konnten. Um 10 Uhr hatte der freie Verkauf begonnen, die früheren Dauerkarteninhaber und die Vereinsmitglieder hatten bereits ab Freitag ihr Vorkaufsrecht genutzt und 22.000 Tickets erworben. 3000 Karten gingen nach Gelsenkirchen, der Gästeblock ist also am Freitag auch gut gefüllt und wird mit für Stimmung in der Dresdner Fußball-Pilgerstätte sorgen.