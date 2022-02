Dynamo Dresden spielt ohne Broll gegen Hansa Rostock

Dresden. Im Ostklassiker gegen Hansa Rostock (Anstoß 13.30 Uhr) muss Gastgeber Dynamo Dresden wie erwartet auf seinen Stammkeeper Kevin Broll verzichten. Der 26-Jährige, der an einem Haarriss an der rechten Hand leidet, muss gegen die Mecklenburger zuschauen. Für ihn feiert Anton Mitrjuschkin beim Gedenk-Spieltag für die am 19. Januar gestorbene Vereinslegende Hans-Jürgen “Dixie” Dörner sein Zweitliga-Debüt für die Schwarz-Gelben. Für den 25 Jahre alten Russen ist es zugleich das erste Pflichtspiel, das er für Dynamo bestreiten darf. 10.000 Zuschauer dürfen inmitten der Corona-Pandemie dabei sein - so viele wie lange nicht mehr. 500 von ihnen sind aus Rostock angereist.

Bei Dynamo hat Trainer Alexander Schmidt sein Team noch weiter umgebaut. In der Abwehr fehlt wie erwartet der gesperrte Michael Akoto, dafür kehrt Robin Becker als Rechtsverteidiger zurück. Michael Sollbauer hat seine Gelbsperre abgesessen und darf wieder in die Innenverteidigung rücken, wo zuletzt Yannick Stark aushalf. Der wird nun wieder auf der Sechs spielen. Nicht in der Startelf stehen gegenüber dem 0:0 in Hannover noch Václav Drchal und Brandon Borrello. Oliver Batista-Meier rückt neu in die Offensive. Für den Neuzugang vom FC Bayern München II ist es das erste Pflichtspiel bei Dynamo in der Startelf. Bei den Rostockern wirkt mit Haris Duljevic ein Ex-Dynamo mit, Jonathan Meier fehlt dagegen auf dem Spielberichtsbogen, ist nicht mal im Kader.