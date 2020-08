Dynamo Dresden stabilisiert sich in der Abwehr

Berlin/Dresden. Nach zwei Trainingswochen und zwei Testspielniederlagen gegen Berliner Mannschaften mehren sich bei Trainer Markus Kauczinski die Erkenntnisse, über welche Qualitäten seine für die 3. Liga neu zusammengestellten Dynamo-Kicker schon verfügen und woran sie noch feilen müssen. Vom Defensivverhalten seiner mit zwei verschiedenen Aufstellungen angetretenen Truppe war er am vergangenen Wochenende schon ganz angetan, als die Schwarz-Gelben beim Bundesligisten Union Berlin ihre Visitenkarte abgaben.

Bei der 0:2-Pleite im Stadion „An der Alten Försterei“ sah Kauczinski in der ersten Spielhälfte eine aufmerksame Hintermannschaft: „Wir haben in der ersten Halbzeit wenig zugelassen.“ Seine erste Formation – in der Halbzeitpause wurde komplett gewechselt – habe „ganz stabil gestanden“. Das intensive Training in Sachen Abwehrarbeit habe sich ausgezahlt, die Mannschaft habe ihren Job „gut gemacht“. Der aus Halle gekommene Innenverteidiger Sebastian Mai freute sich: „Wir haben gegen einen Bundesligisten gespielt, haben da trotzdem die Null gehalten.“

JETZT Durchklicken: Die Bilder zur 0:2-Niederlage gegen die "Eisernen"! Dynamo Dresden unterlag im zweiten Testspiel zur Vorbereitung auf die 3. Liga bei Union Berlin mit 0:2. ©

Kauczinski hätte sich aber noch mehr Bewegung mit Ball gewünscht, auch mehr körperliches Spiel. Routinier Marco Hartmann schlug in die gleiche Kerbe: „Man sieht, dass wir körperlich noch ein ganzes Stück zulegen müssen.“

Leichte Fehler nach der Halbzeitpause

Nicht mehr so gut fand Kauczinski auch die Abwehrleistung der Dresdner in der zweiten Halbzeit, als Union durch Joshua Mees (50.) und Sheraldo Becker (62.) früh die Fronten klärte und Fehler der Gäste nutzte: „In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich auch ordentlichen Fußball gespielt, aber die Tore fallen dann zu leicht.“

DURCHKLICKEN: Dynamos Zu- und Abgänge im Sommer 2020 Der Kader von Dynamo Dresden bleibt (natürlich) nicht unverändert. Folgende Zugänge zur Saison 2020/21 stehen bereits fest. ©

Dabei sahen die jungen Außenverteidiger nicht gut aus – weder Neuling Jonathan Meier noch Aushilfe Osman Atilgan, der auf der rechten Seite der Viererkette nicht heimisch werden wird. Der gelernte Stürmer musste dort ran, weil auf der Position noch ein Backup für den in der ersten Halbzeit dort spielenden Robin Tim Becker gesucht wird. Max Kulke könnte da zwar auch spielen, doch den brauchte Kauczinski im Mittelfeld. „Ich wollte in der gleichen Formation spielen, in der wir trainiert hatten und deswegen wollte ich Osman da einfach mal sehen“, erklärte Kauczinski. Man sei noch nicht auf allen Positionen „doppelt perfekt besetzt“.

„Müssen in allen Bereichen noch zulegen“

Dass der Coach gegen Union defensiv spielen ließ, überraschte keinen. Zu groß war der Respekt vor dem Gegner, der eine beeindruckende erste Bundesliga-Saison hingelegt hat: „Wenn man hier zu Union Berlin kommt, weiß man, was einen erwartet: eine körperlich sehr starke Mannschaft“, so Kauczinski. Auch wenn im Angriff diesmal nicht so viel ging, sei die Leistung seiner Jungs im Vergleich zum 2:3 gegen die inzwischen die Saison eingestiegene Hertha-Reserve vielfach besser gewesen: „In der Kompaktheit und dem, wie man zusammen auftritt, haben wir im Vergleich zum Hertha-Spiel letzte Woche schon einen Schritt nach vorne gemacht“, stellte Kauczinski fest.