Dynamo Dresden: Start in neue Fußball-Ära

Dresden. Die fünfwöchige trainingsfreie Zeit ist Geschichte. An diesem Dienstag startet Dynamo Dresden in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21. Zuschauer sind in der Walter-Fritzsch-Akademie am Messering bei der Auftakteinheit um 14 Uhr und auch bis auf weiteres nicht zugelassen. „Wir freuen uns, dass es nun endlich wieder losgeht, auch wenn es natürlich bedauerlich ist, dass unsere Fans auch beim Auftakt in die Sommervorbereitung nicht dabei sein können“, sagte Cheftrainer Markus Kauczinski.

Allerdings dreht sich das Personalkarussell munter weiter. So vermeldeten niederländische Medien am Montag, dass Alexander Jeremejeff an Twente Enschede ausgeliehen werde. Der niederländische Erstligist habe sich zudem eine Kaufoption für den 26-jährigen schwedischen Stürmer gesichert, der vor einem Jahr von Schwedens Erstligist BK Häcken für 1,1 Millionen Euro Ablöse nach Dresden gewechselt war. Mit vier Toren und zwei Vorlagen in 23 Spielen in der 2. Bundesliga war er jedoch insgesamt unter den Erwartungen geblieben.

SGD plant fest mit Taferner

Er dürfte beim Aufgalopp am Messering ebenso fehlen wie Vasil Kušej. Am Montag teilte Dynamo mit, den 20-jährigen Tschechen für die Spielzeit 2020/21 an seinen Aussiger Heimatverein FK Ústí nad Labem auszuleihen. In Tschechiens zweiten Liga soll der Stürmer Wettkampfpraxis sammeln. „Wir haben nach einer Möglichkeit für Vasil gesucht, bei der er in der kommenden Saison möglichst viel Spielzeit erhalten kann. Wir glauben, dass er in seinem gewohnten Umfeld gut aufgehoben ist, um sich voll und ganz auf seine sportliche Entwicklung zu konzentrieren.

Die kommenden zwölf Monate werden wichtig für seine Zukunft als Profi-Fußballer sein“, erklärte der neue Sport-Geschäftsführer Ralf Becker, der nun ebenfalls in seine erste Saison als Verantwortlicher bei der Sportgemeinschaft geht. Kušej, der vor fünf Jahren von Dynamos Kooperationspartner FK Ústí zur Sportgemeinschaft wechselte, besitzt in Dresden noch einen bis 2021 gültigen Vertrag. Er war zuletzt an den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck ausgeliehen, schaffte aber auch dort nicht den Durchbruch und brachte es nur auf fünf Einsätze mit einer Gesamtspielzeit von 133 Minuten.

Auch von der SGD an die Tiroler ausgeliehen war jüngst Matthäus Taferner, um den es nun Wechselgerüchte gibt. Österreichischen Medienberichten vom Montag zufolge hat ihn der steirische Erstligist TSV Hartberg im Visier. In Innsbruck hatte Taferner regelmäßig gespielt. Der offensive Mittelfeldmann erzielte in seinen neun Spielen ein Tor, so dass man in Dresden, wo er noch drei Jahre Vertrag hat, eigentlich fest mit ihm plant.

Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die bei der SG Dynamo verbliebenen Akteure und die Neuzugänge absolvierten unterdessen bis zum Montag den sportmedizinischen Leistungstest. Dabei durchliefen die Spieler in der Dresdner Uniklinik eine vierstündige Diagnostik. Dazu zählen allgemeinmedizinische und orthopädische Tests, ein Elektrokardiogramm (EKG), ein Sehtest und ein Herzecho sowie Sprungkraft- und Krafttests. Ein Ärzteteam überprüfte unter anderem die Blutwerte und die Körperzusammensetzung aus Fett- und Muskelmasse bei den Dresdner Profis.

