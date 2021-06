Dynamo Dresden startet am 19. Juni in die Vorbereitung auf die 2. Liga

Dresden. Drittliga -Meister Dynamo Dresden startet am 19. Juni in die Vorbereitung zur neuen Zweitliga -Saison. Zuvor absolviert das Team von Cheftrainer Alexander Schmidt sportmedizinische Leistungstests im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden.

In den ersten Trainingswochen sind zwei Testspiele geplant: am 26. Juni gegen Hertha BSC II und am 30. Juni gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec in der Trainingsakademie der Dresdner, ehe es vom 1. bis 9. Juli ins Sommertrainingslager nach Bad Heiligenstadt geht. Vor Ort absolviert Dynamo dann ein weiteres Testspiel, ehe dann in Dresden zwei weitere Spiele am 10. und 17. Juli anstehen.