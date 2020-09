Dynamo Dresden startet Kartenverkauf für Pokalpartie gegen den HSV

Dresden. An diesem Mittwoch um 10 Uhr ist es soweit: Der große Run auf die Karten für das Pokal spiel gegen den Hamburger SV kann beginnen, Dynamo Dresden startet dann den Vorverkauf. Erstmals seit dem 8. März, als das Stadion zum Zweitliga-Sachsenderby gegen Aue (2:1) mit 30.753 Fans ausverkauft war, dürfen am kommenden Montag wieder Zuschauer ins Harbig-Stadion.

Der Zutritt erfolgt aber nur unter bestimmten Bedingungen, die Corona-Krise schränkt das Stadionerlebnis weiter massiv ein. Dynamo erklärte am Dienstagabend, dass jeder Besucher, der älter als sechs Jahre ist, einen Mund-Nasenschutz tragen muss. Wer aus verschiedenen Gründen keinen tragen kann, darf nicht in die Arena, wenn er überhaupt eine Karte ergattert.

Keine Fans aus Gebieten mit hohen Infektionszahlen

Je kleinteiliger also das Bestellverhalten ausfällt, desto mehr Abstandsplätze sind im Stadion notwendig und desto geringer fällt die Gesamtkapazität aus." Ein Verkauf von Dauerkarten findet nicht statt, Jahreskarten-Inhaber der Saison 2019/20 können ihr Vorkaufsrecht erst in der nächsten Saison geltend machen.

Nicht berücksichtigt werden in jedem Fall derzeit Fans aus Landkreisen und Städten mit zu hohen Infektionszahlen: Mühldorf am Inn, Weiden in der Oberpfalz, Landshut, Rosenheim, München, Landkreis Dachau, Augsburg, Memmingen, Würzburg, Ulm und Böblingen Landkreis. Am Mittwoch startet die erste Verkaufsphase nach interner Absprache mit dem Präsidium der SGD und Fanvertretern für Inhaber einer Jahreskarte 2019/20 zum Mitgliedertarif, die auch aktuell noch Mitglied sind.