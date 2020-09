Dynamo Dresden startet Vorbereitung auf Pokalkracher

Trainer Markus Kauczinski ist froh, dass es am Montagabend nach sechs Testspielen endlich wieder richtig zur Sache, ums Weiterkommen und um Prämien geht, die neue Mannschaft in den Wettkampfbetrieb zurückkehrt: „Das ganze Geplänkel vorher bringt und hilft alles nichts, am schönsten ist es, wenn es richtig um etwas geht.“