Dynamo Dresden steht Spitzenspiel gegen Paderborn bevor

Dresden. Als packenden Pokalabend haben die 12.702 Zuschauer den 2:1-Heimsieg der SG Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn vom 6. August in Erinnerung. Keine drei Wochen ist das jetzt her, dennoch gastieren die Ostwestfalen am Sonntag (13.30 Uhr) zum zweiten Mal in diesem Monat im Rudolf-Harbig-Stadion. Diesmal geht es in der 2. Bundesliga um Punkte. Und siehe da: Es ist überraschenderweise sogar ein Spitzenspiel. Der Tabellenzweite aus Sachsen empfängt den Drittplatzierten. Anzeige

Als „geiles Spiel“ mit „Vollgasfußball“ zwischen zwei Mannschaften mit offenem Visier hatte Dynamo-Chefcoach Alexander Schmidt die jüngste Begegnung mit den Paderbornern charakterisiert, die seit dieser Saison von Lukas Kwasniok trainiert werden. „Beide Mannschaften sind sehr aggressiv angelaufen, haben gut verteidigt und die Räume sehr eng gemacht“, bilanzierte der 52-Jährige. Er musste aber auch zugeben, dass der Ausgang der Partie sehr eng war und sie gut und gerne auch hätte zugunsten der Gäste kippen können, die ihrerseits knapp am eigenen 1:2-Führungstor gescheitert waren.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden setzt sich in der 1. DFB-Pokalrunde gegen den SC Paderborn mit 2:1 durch. ©

So aber behielten die Schwarz-Gelben dank zweier Treffer von Tim Knipping (54.) und Julius Kade (88.) die Oberhand, Sven Michel (60.) hatte zwischendrin ausgeglichen. Schon vor drei Wochen jedenfalls zeigte sich Paderborn nicht sonderlich beeindruckt vom Dresdner Fußball, sondern hielt gut dagegen. Diesmal dürfte es schwierig werden, die Gäste zu überraschen. Denn sie kennen die SGD-Spielweise aus eigener Erfahrung. Klar ist, dass die Dresdner Startelf auf mindestens zwei Positionen anders aussehen wird, denn Tim Knipping (Kreuzbandriss) und Brandon Borrello (Mittelfußbruch) haben sich in der Zwischenzeit verletzt.

Entwarnung bei Sebastian #Mai: Dynamos Mannschaftskapitän hat sich im Training am Dienstag “nur” eine Stauchung seines linken Kniegelenks zugezogen. Der 27-Jährige tritt vorübergehend kürzer, um dann wieder voll ins Teamtraining einzusteigen, wenn alles nach Plan läuft. #sgd1953 pic.twitter.com/kdzVU3574R — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 25. August 2021

Ob Kapitän Sebastian Mai der Sportgemeinschaft wieder zur Verfügung stehen wird, ist fraglich. Zwar gab der Verein am Mittwoch Entwarnung, was eine zunächst befürchtete schwerere Verletzung angeht. Dennoch habe sich der 27-Jährige beim Training am Dienstag eine Stauchung seines linken Kniegelenks zugezogen. Deshalb müsse er vorübergehend kürzer treten und könne zunächst nicht voll am Teamtraining teilnehmen. Das macht einen Einsatz gegen die Paderborner unwahrscheinlich. Weil auch Kevin Ehlers noch nicht zur Verfügung stehen dürfte, könnte der junge Neuzugang Antonis Aidonis an der Seite des erfahrenen Michael Sollbauer verteidigen.

Ungeschlagen in der Liga

Allerdings präsentierten sich die Mannen aus Nordrhein-Westfalen zuletzt in Torlaune, gewannen erst mit 4:1 bei Werder Bremen und am vergangenen Sonnabend mit 3:1 gegen den FC St. Pauli. Die Kwasniok-Elf profitierte jedoch von der frühen Roten Karte gegen St. Paulis Ziereis (6.). Den fälligen Foulelfmeter verschoss Srbeny, dann geriet Paderborn sogar in Rückstand. Aber ein Pauli-Eigentor kurz vor der Pause sowie die Treffer von Pröger und Michel entschieden die Partie.