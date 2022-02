Dynamo Dresden taktiert im Kampf um Punkte mit Linien

Dresden. Ohne Taktik kein Erfolg. Diesen Grundsatz beherzigt Dynamo Dresden genau wie alle anderen Profivereine. Deshalb feilt Chefcoach Alexander Schmidt mit seinen Kickern tagtäglich daran, Abläufe einzustudieren und die festgelegten Spielweisen an die jeweils bevorstehende Begegnung anzupassen. Auf einem der großen Rasenplätze in der Walter-Fritzsch-Akademie, Dynamos Trainingsgelände am Messering, finden sich deshalb weitaus mehr Linien als auf normalen Fußballfeldern.

Schlechter Rasen-Zustand

Zwei weitere Linien auf der Hälfte zwischen der Mittel- und beiden Grundlinien teilen den Rasen in vier Viertel: Ganz hinten ist der Abwehr-, ganz vorn der Angriffsbereich. Die beiden anderen Zonen dienen dem Pressing, wo der Gegner also angelaufen werden soll, und dem Aufbauspiel. Markiert sind natürlich auch die beiden Außenbahnen, das Zentrum sowie die zwei Halbräume, so dass der Platz letztlich nur so von Rechtecken übersät ist.