Dynamo Dresden testet gegen den FK Mladá Boleslav

Dresden. Die SG Dynamo Dresden wird am pflichtspielfreien letzten Januar-Wochenende ein Testspiel gegen den FK Mladá Boleslav absolvieren. Das gab der tschechische Erstligist am Dienstag auf seiner Website bekannt. Demnach tritt der Verein aus dem mittelböhmischen Jungbunzlau am Freitag, dem 28. Januar 2022, um 13.30 Uhr in Dresden, wahrscheinlich im SGD-Trainingszentrum am Messering, zur Generalprobe vor der Restrückrunde an, die in Tschechien eine Woche später beginnt. Für die Mannschaft aus der für ihr Škoda-Autowerk bekannten Iserstadt ist es das einzige Spiel in der Vorbereitung gegen einen ausländischen Gegner. Anzeige

Die Dynamos dürften zu dem Zeitpunkt längst voll im Saft stehen. Angesichts der diesmal sehr kurzen Winterpause beginnen sie am 2. Januar mit dem Training und absolvieren danach zwei Testspiele: am 5. Januar gegen Oberligist SC Freital und drei Tage später gegen Zweitliga-Kontrahent Erzgebirge Aue, den sie erst am 12. Dezember auswärts im Sachsenderby mit 1:0 geschlagen hatten. Am 14. Januar gegen den Hamburger SV und am 23. Januar bei Hannover 96 stehen dann schon die ersten Punktspiele an. Eine reichliche Woche nach dem Test gegen den FK Mladá Boleslav geht es am 6. Februar mit dem Heimspiel gegen Hansa Rostock weiter.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum letzten Aufeinandertreffen im Januar 2018 Beide Mannschaften begrüßen sich. © Steffen Manig