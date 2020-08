Dynamo Dresden testet gegen Union Berlin

Dresden. Bislang herrschte großes Rätselraten um Dynamo Dresdens Pläne in der Sommervorbereitung. Nun scheint aber zumindest ein Testspiel festgezurrt zu sein. Und das hat es in sich: Am Sonnabend, 15. August, elf Tage nach ihrem Auftakttraining am nächsten Dienstag, treffen die Schwarz-Gelben laut fussball.de gleich auf einen Bundesligisten. Um 14.30 Uhr ist Anstoß im Stadion an der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin.