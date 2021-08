Dynamo Dresden: Tim Knipping kommt in Köln unters Messer

Dresden. Dynamos Tim Knipping fällt mit einem Kreuz- und Innenbandriss sowie einer Meniskusverletzung im rechten Knie für mehrere Monate aus und wird sich bereits am Mittwoch einer Operation unterziehen. Der Eingriff wird von dem Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin und Chirotherapie, Dr. Peter Schäferhoff, in der Kölner „Media Park Klinik“ durchgeführt. Knipping ist bereits am Dienstag nach Köln gereist, um sich auf die anstehende Operation vorzubereiten.

Knipping will keine Zeit verlieren

„Die Schwellung in meinem Knie ist durch die optimale Erstversorgung bereits soweit abgeklungen, dass der Eingriff nun zeitnah zum Unfallzeitpunkt stattfinden kann. Ich möchte keine Zeit verlieren und bin daher sehr dankbar, dass der Eingriff nun bereits am Mittwoch stattfinden kann. Heute haben wir alle Details in Vorbereitung auf die OP besprochen. Sobald ich diesen Eingriff überstanden habe, fokussiere ich mich voll auf die anstehende Reha-Phase. Ich werde in den kommenden Monaten alles dem optimalen Heilungsverlauf sowie der Arbeit in der Reha unterordnen, damit ich so schnell wie möglich wieder im Dynamo-Trikot auf dem Platz stehen kann“, erklärte Dynamos stellvertretender Mannschaftskapitän.