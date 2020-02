Dynamo Dresden Trainer Kauczinski hat nur kurz Zeit zum Feiern

Dresden. Es war ein glücklicher Punkt, den Dynamo Dresden am Freitag aus dem Hamburger Millerntor entführte. Beim FC St. Pauli hatten die Schwarz-Gelben vor allem in Halbzeit eins immer wieder brenzlige Situationen vorm eigenen Tor zu überstehen. Nur die Glanzparaden von Kevin Broll hielten die Gäste im Spiel und beim Doppelaluminium kurz vor Abpfiff war eine große Portion Dusel mit im Spiel.

Kein Wunder, dass SGD -Trainer Markus Kauczinski den Schlusspfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager herbeisehnte – nur vielleicht etwas zu heftig. „Er hätte auch eher abpfeifen können. Er hatte die Pfeife im Mund. Immer, wenn einer von St. Pauli am Ball war, hat er laufen lassen. Darüber habe ich mich aufgeregt“, gibt der Fußballlehrer zu, der für seinen Protest vom Unparteiischen in der Schlussphase noch die Gelbe Karte sah – die erste seiner Trainerkarriere.

Generell hatte sich Kauczinski die Rückkehr nach St. Pauli an seine frühere Wirkungsstätte, wo er von Ende 2017 bis April 2019 als Chefcoach tätig war, wohl etwas anders vorgestellt. Zwar blieben die bislang in dieser Saison auf fremden Plätzen auffällig schwachen Dresdner zum zweiten Mal in Folge auswärts ohne Gegentor, doch so verdient wie zuvor gegen Heidenheim war das torlose Remis bei den Kiezkickern längst nicht.