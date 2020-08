Dynamo Dresden: Training wieder mit Fans, aber großen Einschränkungen

Heilbad Heiligenstadt. Endlich wieder Training mit Zuschauern: Wie Dynamo Dresden am Sonnabend mitteilte, veranstaltet der Verein in der Woche vom 31. August bis 6. September während der Saisonvorbereitung insgesamt drei „offene Trainings“ seiner Drittliga -Kicker für die Fans - natürlich unter Einhaltung des Hygienekonzeptes im Zuge der COVID-19-Pandemie. Und das ist dann auch die Kehrseite der Medaille, denn nur jeweils 50 Interessierte, darunter fünf Rollstuhlfahrer, erhalten Zugang. Zuvor sei bis 27. August eine Anmeldung über die Fanabteilung der SGD notwendig. Bei mehr als 50 eingehenden Anmeldungen entscheide das Los. Bislang war die Öffentlichkeit wegen der Pandemie von den Trainingseinheiten ausgeschlossen.

„Aber der Fußball und gerade das Vereinsleben funktioniert auf Dauer nur, wenn Mannschaft, Fans und Mitarbeiter auch im tatsächlichen Leben in Kontakt treten und so eine lebendige Beziehung aufbauen können“, begründete Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. Ferner gelten bei den Einheiten im neuen Trainingszentrum am Dresdner Messering strikte Abstandsregeln, auch müssen Mund und Nase bedeckt sein. Das Autogrammesammeln von und Fotos mit ihren Idolen sind den Fans vor Ort ebenfalls untersagt. Natürlich müsse man auch symptomfrei sein, um Zutritt zur Walter-Fritzsch-Akademie zu erhalten. Wann genau die drei Einheiten stattfinden sollen, will die Sportgemeinschaft in der nächsten Woche bekanntgeben.