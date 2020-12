"Er war ein guter Kumpel für uns": Dynamo Dresden trauert um Horst Rau

Dresden. Jeder Fußball-Fan in Dresden und Umgebung kannte ihn, er war ein Urgestein der Szene, wurde geschätzt und wird nun schmerzlich vermisst: Horst Rau, einer der Dynamo-Helden der Fritzsch-Ära und später eine gefragte Trainerpersönlichkeit, ist tot. Der gebürtige Dresdner starb bereits am 2. Dezember an den Folgen einer langen, schweren Krankheit, wie seine Familie jetzt bekanntgab. Rau wurde nur 71 Jahre alt. Seine Kameraden von einst denken gern an ihn zurück: „Horst war für uns ein ganz wichtiger Spieler, der als Mittelstürmer bei uns gespielt hat. Er war sehr schusskräftig und torgefährlich, aber auch ein guter Kumpel für uns“, würdigte Dynamo-Idol Hans-Jürgen Dörner Raus sportliche und charakterliche Vorzüge. Anzeige

Zweimal Meister, einmal Pokalsieger

Der wuchtige Offensivspieler wurde vor allem durch seine Zeit bei den Schwarz-Gelben bekannt. Von Lok Dresden wechselte er 1969 ins Team des späteren Meistertrainers Walter Fritzsch, wo er am 6. September 1969 beim 3:1 gegen den BFC Dynamo sein Debüt in der DDR-Oberliga feierte, als er in der 75. Minute für Meinhard Hemp eingewechselt wurde. Mit der SGD holte Rau 1971 das erste Double in der DDR-Oberliga-Historie und qualifizierte sich erstmals für den Europapokal der Landesmeister.

Dort wirkte der Angreifer 1973 – nach dem zweiten Meistertitel – erneut mit und schoss beim 2:3 vor 70.000 Zuschauern in Turin den 1:1-Ausgleich gegen Juventus. Sein wohl wichtigstes Tor, denn der Treffer sicherte Dynamo nach dem 2:0 im Hinspiel den Einzug in die nächste Runde, wo der FC Bayern wartete. „Das Tor vergisst man nicht, denn das war das Weiterkommen“, erinnert sich Dörner gern. Insgesamt 15 EC-Spiele bestritt der verletzungsanfällige Rau, ehe er 1975 wegen einer größeren Blessur bei Dynamo nicht mehr auf höchstem Niveau weitermachen konnte. 82 Oberliga-Spiele hatte er bis dahin bestritten, elf Treffer im Oberhaus erzielt.

Lehrmeister für den eigenen Sohn

Nach dem Aus bei Dynamo spielte er noch einige Jahre bei der FSV Lok weiter, startete dann eine Trainerkarriere bei Motor Cossebaude und Stahl Freital. 1983 übernahm er Fortschritt Bischofswerda, stieg mit der Mannschaft drei Jahre später in die Oberliga auf. Da der Klassenerhalt im Oberhaus verpasst wurde, musste der stimmgewaltige und strenge Rau 1987 gehen und übernahm Fortschritt Neustadt, wo er dreimal Bezirksmeister wurde. „Ich glaube, dass er mit seinen Mannschaften sehr konsequent gearbeitet hat. Ich habe ihn in Bischofswerda erlebt, wo er mit den Spielern seine Vorstellung vom Fußball verwirklicht hat. Er war da ähnlich konsequent wie früher Walter Fritzsch in den Jahren bei uns“, weiß Dörner noch.



1990 kehrte Rau noch einmal als Coach nach Bischofswerda zurück, dann ging es weiter zum Riesaer SV, zum Dresdner SC. Bei Stahl Riesa in der NOFV-Oberliga Süd gelang es ihm sensationell, seinen in die Viertklassigkeit abgestürzten Ex-Verein Dynamo unter Trainer Cor Pot mit 3:1 zu besiegen. Weitere Stationen waren später der Radebeuler BC, Budissa Bautzen, der SV Wesenitztal und zum Schluss Eintracht Niesky, wo er als Rentner 2013 als Trainer aufhörte. In Dresden sah man ihn oft noch als Zuschauer bei Spielen seines gleichnamigen Sohnes, der schon bei Dynamo, in Radebeul, Freital, Bautzen und zuletzt für die SG Striesen und den FV Laubegast kickte. Horst Rau junior sagte einmal: „Mein Vater war mein strengster, aber auch mein bester Trainer. Ich bin stolz auf diese Ausbildung.“

Horst Rau stand selbst als Trainer am Spielfeldrand. © Steffen Manig