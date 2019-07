Dynamo Dresden trennt sich 1:1 von Atromitos Athen

Längenfeld. Dynamo Dresden hat im Testspiel gegen Atromitos Athen ein 1:1-Unentschieden erreicht. In der ersten von drei Vorbereitungspartien im österreichischen Trainingslager im Ötztal brachte am Sonntagnachmittag Risvanis die Griechen in Führung (36.). Baris Atik erzielte mit einem direkten Freistoß (75.) vor rund 400 Zuschauern im Sportzentrum Längenfeld den Ausgleich. Zehn Tage nach der 2:3-Niederlage im ersten Vorbereitungsspiel gegen Regionalligist Wacker Nordhausen in Riesa hat die SGD damit im insgesamt zweiten Test ein erstes kleines Erfolgserlebnis.

Bei den Dresdnern, die seit Donnerstag das neuntägige Camp im Ötztal in Tirol absolvieren, durften die drei Österreicher Patrick Möschl, Sascha Horvath und Matthäus Taferner bei ihrem ersten Auftritt mit den Schwarz-Gelben in der Heimat gleich von Beginn an gemeinsam wirbeln. Zudem ließ Cheftrainer Cristian Fiel den Doppelsturm Moussa Koné und Lucas Röser auflaufen. Im Tor stand zunächst Patrick Wiegers. Kapitän Marco Hartmann, Torhüter Kevin Broll sowie Florian Ballas und Justin Löwe hatten am Sonntagvormittag individuell trainiert und waren noch nicht einsatzbereit.

Dreierkette unter Druck

Nach einem Ballverlust von Möschl ging schon früh die Post in Richtung Wiegers ab. Gleich der erste Abschluss des griechischen Spitzenteams, immerhin Meisterschaftsvierter der vergangenen Saison, setzte auf der Latte auf. Giorgos Manousos hatte abgezogen (3.). Die Dreierkette mit Ersatzkapitän Jannik Müller sowie Kevin Ehlers und Brian Hamalainen an dessen Seiten stand gleich mal unter Druck.

Auf der Gegenseite wurde ein schneller Vorstoß von Taferner zum Eckball geblockt. Den brachte Patrick Ebert mustergültig an den zweiten Pfosten, wo Koné nicht genug Druck hinter den Ball brachte (9.). Lucas Röser kam zwar durch gute Laufarbeit an einen Abschlag von Torwart Balazs Megyeri (20.), doch der Ball prallte ab. Ein Kopfball von Apostolos Vellios nach indirektem Freistoß ging rechts am Dresdner Gehäuse vorbei (22.), Patrick Eberts Schlenzer im direkten Gegenzug dann knapp links (23.).

Dynamo und Fiels Fußballtaktik

Dynamo versuchte, die unter Cristian Fiel jüngst einstudierten Methoden im Spielaufbau umzusetzen, und kam damit zu einigen guten Vorstößen. Auch Niklas Kreuzer prüfte Athens Torhüter (24.), musste sich aber anschließend kurz behandeln lassen. Und nach einer Kreuzer-Flanke (32.) setzte Moussa Koné sehenswert zum Fallrückzieher an, verfehlte das Spielgerät aber knapp. Von den ambitionierten Griechen, die Ende Juli immerhin in der Qualifikation zur Europa-League antreten, war in dieser Phase wenig zu sehen.

Bis bei einem Ball von Patrick Wiegers dem Österreicher Sascha Horvath ein Fehler bei der Ballannahme unterlief und Athens Dawid Kort zum Abschluss kam, doch der Ball zischte deutlich über den Kasten (34.). Es war der Startschuss für eine Zwischenoffensive der Griechen, denen dabei die Führung gelang: Hamalainen hatte zum Eckball geklärt, der dann auf Spyros Risvanis gebracht wurde – und der netzte per Kopf zum 1:0 ein (36.). Matthäus Taferners Distanzschuss (38.) wurde zur Beute von Megyeri. Auch Horvaths Versuch aus 25 Metern (44.) nach einem Eckball ging daneben.

Dynamisches Routieren nach Halbzeitpause

Zur Pause wechselte Cristian Fiel seine Mannschaft fast komplett durch, nur Kevin Ehlers spielte weiter. Unter anderem kamen nun auch die Neuzugänge Burnic, Klingenburg und Chris Löwe zum Einsatz, Haris Duljevic trug die Kapitänsbinde. Fast hätte Dynamo auch den gewünschten schnellen Ausgleich erzielt, doch Jannis Nikolaou wurde bei seinem Abstauber nach René Klingenburgs zunächst abgewehrtem Kopfballversuch wegen Abseits zurückgepfiffen (51.).

Baris Atiks Schuss (67.) ging über den gegnerischen Kasten. Clarck Nsikulu war wenig später auf der Gegenseite auf linksaußen in abseitsverdächtiger Position durchgebrochen und konnte auch von Linus Wahlqvist nicht am Abschluss gehindert werden, traf aber nur den rechten Pfosten (71.). Tim Boss hatte den Ball nicht erreicht.

Rettendes Remis durch Freistoß

Und so musste ein direkter Freistoß aus 18 Metern für Dresdens Ausgleich herhalten. René Klingenburg und Baris Atik standen bereit, die Mauer stand etwas zu weit links. Atik roch den Braten und schoss den Ball trocken ins rechte Eck (75.) zum 1:1. Torwart Megyeri, der von 2016 bis 2018 für Greuther Fürth agiert hatte, machte dabei allerdings auch keine gute Figur.

Roland Ugrai traf in der 83. Minute wieder nur an die Latte. Damit rettete zum nunmehr dritten Mal das Aluminium für den Zweitligisten aus Sachsen. Aber sei's drum, Dynamo rettete das Remis gegen einen Erstligisten ins Ziel. Den nächsten Test absolvieren die Schwarz-Gelben am Mittwoch um 14:30 Uhr in Volders in Tirol gegen die SpVgg Unterhaching, am gleichen Tag geht es um 18 Uhr im nahen Kematen gegen Wacker Innsbruck.

