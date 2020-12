Dynamo Dresden trifft auf Darmstadt: Trainer Kauczinski will „alles raushauen“

Dresden. In der 3. Liga hat Dynamo Dresden seine Hausaufgaben erledigt, thront mit der starken Ausbeute von 35 Zählern aus 17 Spielen zum Jahresende auf dem ersten Tabellenplatz. Folgt an diesem Dienstag (20:45 Uhr, live bei Sky) im DFB-Pokal-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 die Kür? „Der Kampf um Punkte das Wichtigste. Da das für dieses Jahr beendet ist, kommt jetzt das nächste Wichtigste.“ So drückte Cheftrainer Markus Kauczinski aus, welche Bedeutung er der Zweitrundenpartie beimisst. „Das ist einfach ein geiler Wettbewerb. Da gibt es bestimmte Momente, die man feiern kann. Das wollen wir so lange wie möglich.“ Anzeige

Als Mannschaft Defizite ausgleichen

Seine Mannschaft sei gut vorbereitet auf die „Lilien“, die in der Auftaktrunde den 1. FC Magdeburg nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 in der Verlängerung niederringen konnten. Dabei hatte der Zweitligist zu Saisonbeginn noch stärkere Startschwierigkeiten als Dynamo. Das Team feierte unter dem neuen Trainer Markus Anfang in den ersten acht Punktspielen nur zwei Siege, kam danach aber immer mehr ins Rollen und rangiert inzwischen mit einer ausgeglichenen Bilanz im Tabellenmittelfeld.

Torwart Marcel Schuhen hielt seinen Kasten zuletzt bei zwei Siegen in Folge sauber. Serdar Dursun, den Kauczinski zu den besten Angreifern der 2. Bundesliga zählt, hat schon neun Saisontreffer auf dem Konto. In der Innenverteidigung ist der 20-jährige gebürtige Dresdner Lars-Lukas Mai eine feste Größe. Zum Bruderduell kommt es leider nicht, da Dynamo-Kapitän Sebastian Mai verletzt ist. Mit Tobias Kempe, der es bereits auf sieben Tore und ebenso viele Vorlagen in dieser Spielzeit gebracht hat, gehört noch ein weiterer Ex-Dynamo zu den Leistungsträgern bei den Südhessen, wo übrigens auch der einstige SGD-Offensivmann Erich Berko seit 2019 unter Vertrag steht.

Dynamos Mittelfeldspieler Yannick Stark kennt die 98er bestens, für die er schließlich noch bei deren 3:2-Sieg im Februar im Rudolf-Harbig-Stadion spielte. Großartige Tipps musste er Markus Kauczinski dennoch nicht geben, der gegen Darmstadt und auch Markus Anfang schon diverse Begegnungen absolviert hat. „Wir werden individuell schlechter sein, aber ich glaube, dass wir als Mannschaft schaffen können, wieder Dinge auszugleichen“, setzt der Dresdner Cheftrainer auf den Kampfgeist seiner Schützlinge.

„Wir wissen um die Bedeutung für den Verein“

Die „Lilien“ verortet Kauczinski qualitativ hochwertiger, als sie derzeit dastehen – nämlich im oberen Drittel des Fußball-Unterhauses. „Darmstadt ist mit Sicherheit der Favorit. Aber wir haben schon gezeigt, dass das nichts zu sagen hat und wir auch bessere Mannschaften schlagen können“, spielt der Trainer auf den Dresdner 4:1-Erstrundensieg gegen den Hamburger SV an, sogar ein Zweitliga-Spitzenteam. „Wir brauchen einen guten Tag und unsere ganze Energie und Leidenschaft. Dann ist alles möglich.“

Im letzten Spiel des Jahrzehnts wird Dynamo definitiv ans Limit gehen müssen, im Falle einer Verlängerung sogar über 120 Minuten. „Da heißt es, den Schweinehund zu überwinden. Wir wollen noch mal alles raushauen“, verspricht Markus Kauczinski. Zwar darf er bis zu fünf Auswechslungen vornehmen, weiß aber auch, dass vor allem seine Hintermannschaft erst in der jüngsten Englischen Woche ein straffes Programm zu absolvieren hatte. Durch die Ausfälle von Mai sowie Chris Löwe, Marco Hartmann und Paul Will ist dort die Personaldecke dünner. Seine Offensivakteure sind dagegen ausgeruhter.

