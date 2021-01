Dynamo Dresden trotzt beim Jahresauftakttraining dem Schnee

Dresden. Schneefall bis ins Tiefland – nicht unbedingt das ideale Wetter zum Fußballspielen. Vor einem Jahr noch hätte Dynamo Dresden bei diesen Witterungsverhältnissen schnell nach Ausweichmöglichkeiten suchen müssen. Die alten Rasenplätze im Großen Garten wären unbespielbar gewesen. Bei seinem Trainingsauftakt ins neue Fußballjahr am Sonntag aber konnte der Drittligist auf seinem modernen Gelände am Messering einfach auf den Kunstrasenplatz wechseln. Anzeige

„Das Auftakttraining auf Schnee hat Spaß gemacht. Heute waren natürlich viele Zufallsprodukte dabei, denn ein bisschen Intuition gehört bei solchen Bedingungen immer auch dazu. So kann man dann in der einen oder anderen Situation besser vorausahnen, wo die Kugel auf dem Schnee landet oder ein Spieler aus der anderen Mannschaft mal ein Luftloch schlägt“, feixte Vize-Kapitän Yannick Stark.

Cheftrainer Markus Kauczinski, der im Vorfeld selbst mit angepackt hatte, um die Linien des Kunstrasenplatzes von der weißen Pracht zu befreien, begrüßte 20 Feldspieler und zwei Torhüter zum Auftakt – bei dieser Konstellation bot sich ein Spiel Elf-gegen-Elf an. Zweimal 25 Minuten ging es zur Sache. Tags zuvor hatte ein Corona-Test für die Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam auf dem Plan gestanden. Nun aber waren Balancegefühl und Einsatzfreude gefragt.

„Die Jungs haben die Trainingsbedingungen so angenommen und es für die Bodenverhältnisse wirklich gut gemacht. Es war sicher für niemanden aus der Mannschaft das erste Mal, dass er auf Schnee trainiert hat. Als Trainer muss man sich bei solchen Einheiten wenig Gedanken machen, weil man ja nichts anderes machen kann, als zu spielen. Wir haben uns gut bewegt und für eine gewisse Belastung gesorgt. Der Spaß kam bei der ersten Einheit im neuen Jahr ganz sicher auch nicht zu kurz“, meinte Kauczinski.

Bekaj mit Trainingsdebüt

Christoph Daferner gelang das erste Tor im neuen Jahr. „Für größere Spieler wie mich sind solch rutschige Bodenverhältnisse eher schwierig, aber so etwas muss man dann als Profi auch einfach mal so annehmen. Mir hat es nach den freien Tagen jedenfalls große Freude bereitet, wieder auf dem Platz stehen zu können“, so der Stürmer.

Erstmals bei einem Profitraining mit dabei war Mohammed Bekaj. Der 18-jährige Mittelfeldmann aus der U-19-Mannschaft der Dynamos macht ab jetzt regelmäßig beim Drittligateam mit. Paul Will meldete sich nach überstandenem Außenbandeinriss wieder fit. Dagegen fehlte Torwart Patrick Wiegers verletzungsbedingt. Er pausiert wegen Schmerzen im rechten Handgelenk. In den nächsten Tagen sollen nähere Untersuchungen folgen. Sein bayerischer Namensvetter Patrick Weihrauch setzt derzeit mit Sprunggelenksproblemen aus.

Testspiel gegen Jablonec

Vier Spieler der SGD befinden sich derzeit nach Verletzungen auch weiterhin in der Reha: Kapitän Sebastian Mai (Innenbandanriss), Marco Hartmann (Knie), Chris Löwe (Außenbandriss) und Luka Stor (Muskelfaserriss) arbeiten an ihrer Rückkehr auf den Fußballplatz. Bei der zweiten Trainingseinheit des Sonntags befanden sich auch ihre Kollegen im Innendienst: Fitnesstrainer Matthias Grahé bat die Profis in Kleinstgruppen in den Kraftraum der Walter-Fritzsch-Akademie.