Dynamo Dresden tüftelt noch an neuer Abwehrformation

Dresden. Markus Kauczinski stand am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz und genoss seine Rückkehr in den Kreis der Mannschaft sichtlich. Einen Tag, nachdem der Cheftrainer wieder aus der Uniklinik entlassen worden war, leitete er am Vormittag um 11 Uhr die Einheit in der Walter-Fritzsch-Akademie. “Ich bin bereit”, sagte der 50-Jährige am Mittag auf der anschließenden Pressekonferenz in Vorbereitung auf das Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen den FC Bayern München II. Was genau die Übelkeit und den Schwindel bei ihm am vergangenen Montag ausgelöst hat, konnte Kauczinski nicht sagen, er dankte den Ärzten aber für deren gründlichen Check. “Die Dinge sind nicht ganz eindeutig”, erklärte er nach seiner Corona-Infektion, die bei allen eine erhöhte Wachsamkeit ausgelöst habe: “Natürlich hat das alle nervöser gemacht, noch mehr sensibilisiert.” Er fühle sich aber jetzt gut, habe die Erlaubnis der Mediziner seiner Arbeit wieder vollumfänglich nachzugehen, tue das gern. Anzeige

Und da wartet gleich eine knifflige Aufgabe, denn nach den beiden Roten Karten für Sebastian Mai und Kevin Ehlers beim 0:1 in Mannheim muss Kauczinski die Abwehr umbauen. Am Morgen ließ er zwei Varianten trainieren. So rückte einmal der junge Maximilian Großer rechts in die Viererkette, zu der dann Paul Will, Tim Knipping und Jonathan Meier gehörten. Dann probierte es das Trainerteam mit einer Dreierkette, die aus Knipping, Will und Leroy Kwadwo bestand. Welche Aufstellung er letztlich bevorzugt, das verriet Kauczinski mit Blick auf den schon in Dresden weilenden Gegner nicht: “Es wird eine Änderung geben. Wir wissen noch nicht, wie sie aussieht.” Grundsätzlich sei 19 Jahre alte Großer eine Option, obwohl das Abwehrtalent Innenverteidiger ist und bisher nur zwei ganz kurze Einsätze bei den Profis bestritten hat. Auch Max Kulke, der zu Saisonbeginn den verletzten Robin Becker als Rechtsverteidiger vertrat, sei als Ersatz für den am Kreuzband operierten Ex-Braunschweiger denkbar. Wenn, dann aber wohl eher in einer Viererkette.

Neuzugang Heinz Mörschel hat gute Chancen, am Freitag in der Startelf zu stehen.

Gegen die Bayern, die bereits im Maritim-Hotel am Elbufer abgestiegen sind, erwartet Kauczinski ein schweres Spiel. Das Hinspiel ging am 2. Oktober ja bekanntlich 0:3 verloren. “Wir sind gewarnt”, sagte der Coach. Er hofft, dass der Spitzenreiter am Freitagabend wieder besser spielt als in Mannheim, wo die Mannschaft “zu viel quer- und zurückgespielt”, offensiv enttäuscht habe. “Es gilt, sein Herz in die Hand zu nehmen und mutig zu sein”, forderte Kauczinski, der das Spiel in Mannheim am Handy verfolgt, aber während des Spiels nicht bei den Co-Trainern angerufen hatte. “Während des Spiels gab es keinen Kontakt”, so der Gelsenkirchener, der seinen Assistenten voll vertraut. Dennoch ist er glücklich, wieder selbst coachen zu können: “Auf der Bank hat man das Gefühl, man hat die Dinge unter Kontrolle.” Im Krankenhaus am Handy habe er sich machtlos gefühlt.