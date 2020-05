Dynamo Dresden und die Auswirkungen auf die Bundesliga - Stefan Effenberg: "... dann müssen wir abbrechen"

Die zwei positiven Coronavirus-Fälle von Dynamo Dresden haben der Bundesliga einen schweren Schlag versetzt, weil die Mannschaft der Sachsen nun in Quarantäne muss und nicht am Re-Start teilnehmen kann. Auch wenn DFL-Boss Christian Seifert dies "nicht als Rückschlag" sehen will: "Es war völlig klar, dass so etwas passieren könnte." Diskutiert wird dennoch, ob das Hygiene- und Abstandskonzept der Bundesliga einen Re-Start wirklich zulässt.