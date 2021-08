Dynamo Dresden und Radeberger sind wieder vereint

Radeberg. Nach zehn Jahren Pause sind sie wieder ein Team: Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und die Radeberger Exportbierbrauerei. Am Freitag wurde die wiederbelebte Partnerschaft zwischen Verein und dem Brauhaus - beides traditionsreiche Marken auf ihrem Gebiet - bei einer Pressekonferenz im Sudhaus des Unternehmens in Radeberg näher vorgestellt. Dabei strahlten die Geschäftsführer beider Seiten um die Wette und stießen auch mal mit einem kühlen Blonden an. Anzeige

“Wir freuen uns ungemein”, sagte Dynamos Geschäftsführer Jürgen Wehlend zum Vertragsabschluss, der für vorerst fünf Jahre gilt. “Für Dynamo kann ich nur sagen, dass die Partnerschaft die Attraktivität unseres Wappens noch mal stärkt.” Dass Radeberger für fünf Jahre einsteigt und signalisierte, sogar noch länger Sponsor bleiben zu wollen, das findet der Dynamo-Boss fantastisch: “Das gibt uns Kraft und Rückenwind. Es tut uns gut zu wissen, dass man an uns glaubt.”

Axel Frech, der Chef des Brauhauses, freute sich ebenso riesig, dass seine Firma alte Verbindungen wiederbeleben konnte, die noch bis in die DDR-Zeit zurückreichen. Zur Präsentation hatte er extra eine Flasche mit historischem Etikett mitgebracht. Eine Flasche Radeberger “Meisterbräu”, eine Kreation zum letzten Meistertitel, den die Schwarz-Gelben 1990 noch unter Trainer Eduard Geyer hatten feiern können. Auch nach der Wende hatte Radeberger zeitweise mit Dynamo zusammengearbeitet, war von 2006 bis 2011 schon mal einer der Hauptsponsoren und auch Bierpartner.

Im Herzen immer Schwarz-Gelb geblieben

Nun sind die Radeberger zurück. Ihr Vertrag gilt in den nächsten fünf Jahren für die Ligen eins bis drei. Sie konnten dank einer Klausel im ausgelaufenen Kontrakt Dynamos mit Feldschlößchen und eines besseren Angebots wieder einsteigen und nutzten die Gunst der Stunde. Frech sagte: “Der Moment, in dem wir das tun konnten, war nur ein ganz kurzer.” Dass man beim Konkurrenten nicht glücklich über den Wechsel des Bierpartners bei Dynamo ist, kann Frech nachvollziehen. Spitzen gegen die Coschützer verkniff sich der Radeberger-Boss ganz bewusst: “Wir respektieren unsere Kollegen, die machen auch gute Biere.”

Axel Frech über die Rückkehr von Radeberger zu Dynamo

Radeberger sicherte sich gemeinsam mit Sachsenenergie auch das Namensrecht am Rudolf-Harbig-Stadion, wollte den von den Fans präferierten Namen aber nicht ändern: “Es war uns eine Herzensangelegenheit, das so zu belassen, wofür sich die Fans ausgesprochen haben”, erklärte Frech am Freitag. Der Unternehmenschef fügte hinzu: “Die Radeberger Exportbierbrauerei ist ebenso wie Dynamo Dresden tief in der Region verwurzelt und unsere Heimat bedeutet uns viel. Im Herzen sind wir immer Schwarz-Gelb geblieben, auch als unsere frühere Partnerschaft endete. Aus Radeberg heraus, direkt vor den Toren Dresdens, dürfen wir nun wieder einen weiteren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten und es aktiv mitgestalten.” ​

Die #Radeberger Exportbierbrauerei ist neuer Exklusiv- & Bierpartner der SGD & hat zudem rund um die Stadionnamensrechte ein Zeichen gesetzt. 🤝🍻 Die Partnerschaft mit der sächsischen Brauerei hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Alle Infos 👉 https://t.co/v0UFRJeUO0 #sgd1953 pic.twitter.com/G5t8Bzbgs5 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 27. August 2021