Dynamo Dresden und seine Fans im Heilbad Heiligenstadt auf Distanz

Heilbad Heiligenstadt. Dynamo Dresdens Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Höchste Zeit also für das gemeinsame Foto von Mannschaft und Fans, das sich seit vielen Vorbereitungscamps zu einer Tradition entwickelt hat. Am Dienstagnachmittag war es soweit.

Fans mit und ohne Maske

Am Mittwoch um 16 Uhr steht an einem noch unbekannten Ort das nächste Testspiel der Sportgemeinschaft an. Gegner ist der englische Club Norwich City. Am Donnerstag treten die Dynamos nach neun Tagen Aufenthalt in Thüringen die Rückreise gen Dresden an, wo sie sich anschließend in der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie weiter auf die Saison vorbereiten.