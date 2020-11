Dynamo Dresden unterliegt 1:2 in Saarbrücken: Erste Stimmen zum Spiel

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Paul Will (SG Dynamo Dresden): "Wir haben ganz ordentlich in die Partie rein gefunden und haben das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Dann haben wir wieder eine Schwächephase wie so oft, machen dann aber das Tor, was wir extrem gut und mutig herausspielen. Aus einer halben Chance, einer Verzweiflungsflanke kriegen wir dann das 1:1. Das hat uns schon mitgenommen, das hat man gemerkt, auch am Anfang der zweiten Halbzeit. Das war wahrscheinlich unsere schwächste Phase im Spiel. Dann haben wir am Ende aber noch mal ein Powerplay gehabt, mit viel Ballbesitz und vielen langen Bällen, aber keinen klaren Chancen. Dann haben wir die klare Chance zum 2:1 auf unserer Seite, die müssen wir machen. Die verpassen wir und dann kriegt man wieder so ein Dreckstor ganz spät. Das tut extrem weh und ist ganz extrem ärgerlich." ©