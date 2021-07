Dynamo Dresden unterliegt im Testspiel polnischem Erstligisten Pogon Szczecin

Dresden. Fußball-Zweitigist Dynamo Dresden hat im vierten Testspiel der Sommervorbereitung die erste Niederlage kassiert. Gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin, der von Kosta Runjaic (ehemals 1860 München, 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98, MSV Duisburg und VfR Aalen) betreut wird, verloren die Kicker von Trainer Alexander Schmidt in der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie mit 0:1 (0:0). „Der Gegner war schon von guter Qualität“, zollte Schmidt den robusten Gästen Anerkennung. Gegen den letztjähigen Dritten der polnischen Meisterschaft habe man sich trotz der Niederlage aber gut verkauft. Seine erste Niederlage als Dynamo-Trainer überhaupt nahm der 52-Jährige einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Heiligenstadt gelassen auf. Anzeige

Schmidt begann die Partie gegen den Ekstraliga-Vertreter in einem 3-5-2-System. Die Neuzugänge Michael Sollbauer und Brandon Borello feierten dabei ihr Debüt in einem Dynamo-Spiel. Der Österreicher rückte in die Dreier-Abwehrkette, wo er rechts spielte. Der Australier besetzte die zentrale offensive Position im Mittelfeld der Schwarz-Gelben, die nur in ihren Aufwärmtrikots antraten, weil die Heimtrikots des neuen Ausrüsters Umbro immer noch nicht eingetroffen sind. Der britische Hersteller hat Lieferschwierigkeiten. Der Verein hofft aber, dass die Shirts in der kommenden Woche eintreffen, denn dann ist der offizielle Fototermin geplant.

Dynamo spielt in Aufwärmtrikots

An den Aufwärmtrikots lag es aber nicht, dass Dynamo gegen Stettin nicht richtig ins Spiel kam. Die Polen waren sehr ballsicher, entzogen sich dem Pressing der Gastgeber geschickt durch präzises Passspiel. Die nach der Rückkehr aus dem Eichsfeld etwas müde wirkenden Dresdner hatten Schwierigkeiten, den Ball zu erobern, konnten auch in Ballbesitz nach vorn kaum nennenswerte Szenen kreieren. Pogon konnte den Abwehrriegel der Sachsen auch nur vereinzelt knacken, hatte aber wenigstens zwei Chancen vor der Pause. Erst musste Anton Mitrjuschkin per Fußabwehr gegen Rafal Kurzawa klaren (10.), dann parierte er kurz vor der Halbzeit einen Schuss von Luka Zahovic (43.). Dynamo indes blieb ohne Torchance - die Stürmer Panagiotis Vlachodimos und Christoph Daferner liefen viel, hatten aber nur wenige Ballkontakte, denn es kamen kaum Anspiele in der Spitze an.





In der Halbzeit wechselte Schmidt viermal, nahm Borello, Sollbauer, den diesmal links im Mittelfeld spielenden Luka Stor und den Sechser Yannick Stark aus dem Spiel und brachte Luca Herrmann, Antonis Aidonis, Jonas Kühn und Philipp Hosiner. Für Aidonis war es wie für Sollbauer und Borello der erste Einsatz im SGD-Shirt. Die Mannschaft spielte nun etwas offensiver, mühte sich mehr, in die Nähe des gegnerischen Tores zu kommen. Eine gute Flanke von Morris Schröter konnten die Polen aber noch vor dem einschussbereiten Hosiner abfangen (59.). In der 61. Minute hatte Daferner nach einem Pass von Chris Löwe aber die Schusschance zum 1:0, doch Gästekeeper Dante Stipica lenkte den Ball noch zur Ecke. Das gab den Hausherren Selbstvertrauen, sie spielten weiter nach vorn, übernahmen eindeutig die Initiative. Die Polen, die demnächst in der Qualifikation zur European Conference League gegen Osijek spielen, wehrten sich, hatten jedoch keine Gelegenheiten. Dynamo indes wurde gegen Spielende wieder gefährlich, denn erst köpfte Daferner über das Tor (78.), dann scheiterte der eingewechselte Jong-min Seo aus Nahdistanz am Keeper von Pogon.

Herrmann verschuldet den entscheidenden Elfmeter

In der 82. Minute erlebte Dynamo eine erste Schrecksekunde, denn Daferner und Hosiner knallten zusammen und blieben kurz am Boden liegen. Nach kurzer Behandlung ging es aber für beide Stürmer weiter. Doch es kam bald die nächste Schrecksekunde, als der Ex-Freiburger Luca Herrmann Marcel Wedrychowski a der Strafraumgrenze foulte. FIFA-Referee Daniel Siebert zeigte sofort auf den Punkt, Pawel Stolarski traf zum 1:0 für Stettin. Das reichte für die Gäste von der Odermündung zum Sieg.

„Übers ganze Spiel war es so, dass – wenn Gefahr war – dann haben wir sie selbst verschuldet“, erklärte Alexander Schmidt nach der Partie. Er habe nichts davon gesehen, dass die Polen seine Mannschaft groß ausgespielt hätten. Er fügte hinzu: „Wenn wir grobe Schnitzer machen, dann wird es gefährlich – die müssen wir einfach weglassen.“ Die Neuzugänge lobte er für ihr robustes Spiel. In der Tat konnte vor allem Michael Sollbauer andeuten, welche Klasse er besitzt. Er dirigierte auch gleich im ersten Spiel, gab lautstark Kommandos.