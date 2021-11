Dynamo Dresden verlängert langfristig mit Torwart-Trainer Yelldell

Dresden. Dynamo Dresden hat den Vertrag seines Torwarttrainers David Yelldell vorzeitig um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Wie die Schwarz-Gelben mitteilten, hat der 40-Jährige für die ersten drei Ligen unterschrieben. „Wir sind mit der Arbeit von David Yelldell überaus zufrieden und wollen mit ihm und seinem Team in den kommenden Jahren weitere strategische Schritte im Torwarttraining des Vereins gehen. Er hat sich vom ersten Tag an super eingebracht, strahlt in seinem Schaffen eine große Ruhe sowie einen starken professionellen Fokus aus und genießt dadurch in der gesamten Mannschaft und im Trainerteam eine hohe Akzeptanz“, erklärt Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.

