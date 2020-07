Dynamo Dresden verlängert Vertrag mit Max Kulke

Dresden. Dynamo Dresden hat den Vertrag von Max Kulke um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das gab der Fußball-Drittligist am Freitag bekannt. "Max Kulke ist bei Dynamo groß geworden und hat in dieser Zeit einen stetigen und positiven Entwicklungsprozess durchlaufen. Wir sind froh, dass wir diesen weiterhin gemeinsam vorantreiben können und erhoffen uns, dass er in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt geht", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.