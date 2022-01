Dynamo Dresden verleiht Max Kulke nach Meuselwitz

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden verleiht Max Kulke bis zum 30. Juni 2022 an den ZFC Meuselwitz. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wird bis zum Saisonende für das Team aus der Regionalliga Nordost auflaufen. Der 1,77 Meter große Kulke gehört seit 2019 der Dresdner Profimannschaft an, zuvor durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften der Sportgemeinschaft. In der 2. Bundesliga und der 3. Liga kam er wettbewerbsübergreifend insgesamt zwölfmal für die SGD zum Einsatz.

