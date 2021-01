Dynamo Dresden verliert bei Türkgücü München: Das sagen die Beteiligten

München. Mit einer bitteren Niederlage startet Dynamo Dresden in das Fußball-Jahr 2021: Bei Türkgücü München musste sich das Team von Markus Kauczinski mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Sercan Sararer sorgte in der 32. Minute für den Treffer des Abends.

Der Spitzenreiter aus Sachsen nahm das Heft zwar früh in die Hand, ließ sich aber nach rund einer halben Stunde kalt erwischen: der ballstarke Sercan Sararer hatte etwas zu viel Raum. Robin Becker und Tim Knipping konnten ihn nicht stellen und so guckte sich der Münchner seelenruhig die lange Ecke aus, in die er den Ball zum überraschenden 1:0 für Türkgücü schlenzte (32.). Kevin Broll konnte nur noch hinterherschauen.