Dynamo Dresden verliert ein spannendes Testspiel gegen Norwich City mit 0:2 

Delbrück. Dynamo Dresden hat am Mittwochnachmittag im Test gegen Norwich City im westfälischen Delbrück eine 0:2-Pleite kassiert. Fünf Tage nach der 0:1-Niederlage gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig ging damit auch das zweite Testspiel im Rahmen des Sommer-Trainingslagers verloren. Der Gegner aus England erwies sich allerdings auch erwartungsgemäß als bockstark. Der aus der Bundesliga bekannte Teemu Puki brachte Norwich in der 12. Minute in Führung, den Endstand besorgte Jordan Hugill (83.).