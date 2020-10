Dynamo Dresden verliert gegen den FSV Zwickau: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Markus Kauczinski (Trainer SG Dynamo Dresden): "Das war ein verdienter Sieg für Zwickau. Sie haben nach unserer Führung das Tor gemacht, wir haben postwendend den Ausgleich kassiert. Danach haben wir völlig den Faden verloren, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir haben so gut wie gar nicht stattgefunden, auch in den Zweikämpfen, in diesen Momenten, wir haben Kopfbälle verloren und waren nicht so da, wie man es in so einem Spiel sein sollte. Dann kassieren wir das 2:1. In der zweiten Halbzeit war es dann ein ausgeglichenes Spiel mit Momenten auf der einen und der anderen Seite. Wir haben den Kampf angenommen, aber es war auf beiden Seiten zerfahren. Am Ende haben wir noch die Möglichkeit, durch „Basti“ vielleicht den Ausgleich zu machen. Aber unter dem Strich hätten wir das heute nicht verdient gehabt. Wir haben nicht das eingesetzt, was man einsetzen muss, um so ein Spiel zu gewinnen und dann geht man auch verdient als Verlierer vom Platz." ©