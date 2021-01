Dynamo Dresden verliert in Mannheim: Das sagen die Beteiligten

Mannheim. Dynamo Dresden musste ohne seinen erkrankten Trainer Markus Kauczinski seine sechste Saisonniederlage hinnehmen. Der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga unterlag am Dienstagabend bei Waldhof Mannheim mit 0:1 (0:0). Rafael Garcia erzielte per Handelfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Mannheimer.

